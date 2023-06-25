Мир 25 июня 2023, 23:02 «Украины уже бы не было». Зеленскому ответили на выпады в адрес Путина Пользователи Twitter назвали Зеленского «идиотом» после очередного требования оружия РИА «Новости»

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Пользователи Twitter жестко отреагировали на очередное требование украинского президента Владимира Зеленского о поставках оружия от Запада. Подборку высказываний собрало РИА «Новости».

Зеленский заявил, что «Украина защищает Европу» от «российской угрозы». Также он позволил себе выпады в адрес российского президента Владимира Путина, чем разозлил пользователей.

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Украинскому лидеру припомнили, что если бы не поддержка Запада, Украины давно бы уже не было.

«Украины бы уже не было, если бы не американские налогоплательщики», — написал один из читателей.

«Зеленский пытается вести безнадежную войну против Путина», — сделал вывод другой.

«Ты, идиот, начал боевые действия в своей стране и не смог ее остановить. Как у вас все может быть под контролем?» — задался вопросом третий.

Украинскому президенту напомнили, что Путин в отличие от него пользуется поддержкой народа. И вообще, Украине пора бы помириться с Россией, а не заискивать перед Западом.

«Путин постоянно доказывает, что его поддерживает народ! А ты? Я бы не был так уверен», — заключил один из комментаторов.

«Вы навсегда останетесь соседями с Россией, сосредоточьтесь на том, чтобы помириться с ними, а не заискивайте перед Западом», — посоветовали Зеленскому читатели.

Ранее Зеленскому предрекли два пути развития событий после его признания о слишком медленном наступлении ВСУ. Это либо присоединение к НАТО, либо новые просьбы о поставках вооружения.