Украинские власти отказываются выпускать тысячи людей, которые хотят выехать в Россию. При этом для беженцев создали все условия в пунктах временного размещения, сообщило Минобороны РФ.

«С начала специальной операции тысячи людей, в том числе иностранцев, готовы покинуть территорию Украины и выехать в РФ, но киевские власти наотрез отказываются их выпускать, боясь того, что истинная правда о бесчинствах в отношении мирного населения со стороны неонацистов станет известна всему миру», — заявили в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине.

Также в сообщении отметили, что украинская сторона категорически отказывается взаимодействовать с Россией по вопросам эвакуации людей из Харькова и Сум. В России для беженцев подготовили пункты временного размещения.

«На пунктах пропуска и местах временного размещения оборудованы помещения для отдыха, предусмотрено горячее питание, развернуты мобильные медицинские пункты, организована логистика для убытия в регионы России, а для иностранных граждан предусмотрена их доставка на родину», — рассказали в штабе.

По информации ведомства, из зон проведения операции на Украине эвакуировали более 163 тысяч человек. При эвакуации граждан Индии националисты угрожали им оружием и запугивали тех, кто отказывался уезжать по небезопасным маршрутам в сторону западных границ Украины. В Минобороны подчеркнули, что радикалы проводят на Украине этнические чистки. Людей без украинских паспортов уводят в неизвестном направлении.