Обозреватель Fox News Карлсон обвинил Байдена в развязывании конфликта Украины и РФ

Президент США Джо Байден виновен в развязывании российско-украинского конфликта, заявил политический обозреватель Fox News Такер Карлсон. Он напомнил о том, что после требований властей РФ прекратить расширение НАТО последовали провокационные действия со стороны Штатов.

Карлсон обратил внимание, что в НАТО не поддерживали идею вступления Украины в альянс, но всего через несколько дней после того, как российские власти в очередной раз объявили о том, что этого не должно произойти, вице-президент США Камала Харрис прибыла на Мюнхенскую конференцию по безопасности и призвала Украину вступить в НАТО.

«Она прочитала слова. Они были написаны кем-то из Госдепартамента, поэтому они точно знали, что делали, когда это делали. Они хотели конфликта с Россией. И теперь он у нас есть», — подчеркнул Карлсон.

По мнению обозревателя, итогом этого противостояния станет гибель экономики США. Карлсон отметил, что в этой войне США не победят, жертвой же станет и так умирающая экономика Штатов.