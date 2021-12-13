Американист обозначил «срок действия» Украины для Запада

Запад собирается использовать Украину в своих целях, пока не наступит ее конец, считает кандидат политических наук, американист Алексей Черняев. По его мнению, страна является удобным инструментом воздействия на Россию.

«Срок действия этого продукта неограничен. Он может быть изменен только внешними причинами, без них я не вижу исчерпания ресурса Украины для американцев как инструмента воздействия на постсоветском пространстве, хорошего и надежного рычага против Москвы. Грубо говоря, срок использования Украины ограничен лишь временными рамками существования самой Украины», — заявил Черняев в интервью изданию «Украина.ру».

Он также перечислил три способа, благодаря которым Запад использует Украину в своих целях, получая максимальную выгоду для себя.

Важнее всего для «западных коллег», по мнению Черняева, то, что Украина — это инструмент воздействия на Россию. Во-вторых, страна служит для сторонников распространения демократии в мире прекрасным образцом того, «что должно получиться», отметил собеседник издания. В-третьих, по мнению Черняева, для американцев Украина была и остается источником коррупции и обогащения.

Украина продолжает получать от Запада оружие и боевиков, заявила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные страны накачивают Украину вооружениями. Речь идет о прямых поставках и контрактах на будущее. Захарова пояснила, что страны Запада используют Украину для провокаций российской стороны. В качестве примера она привела появление корабля «Донбасс» военно-морских сил Украины около Керченского пролива.