Мир 25 ноября 2022, 12:48 Украину ждет ужасающая зима — Столтенберг Генсек НАТО Столтенберг назвал грядущую зиму ужасающей для Украины РИА «Новости»

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Главы МИД стран Североатлантического альянса на встрече в Бухаресте решат вопрос о расширении помощи Украине. Увеличение транша связано с надвигающейся на страну ужасающей зимой. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщил ТАСС.

Он обратил внимание, что в помощь включат горючее и лекарства.

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«Украину ждет ужасающая зима», — отметил Столтенберг.

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Ранее генсека НАТО обвинили в одержимости помощью Украине. По мнению заместителя председателя Совета Федерации России Константина Косачева, интересы Альянса и Украины разошлись, так как Зеленский пытается вовлечь Запад в конфликт.

Жители Киева уже раскупили весь хлеб в супермаркетах и запасаются бензином. В городе отмечены перебои с подачей электричества, тепла и воды. Власти Львова также призвали жителей готовиться к долгосрочному отключению света и тепла.