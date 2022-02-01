Выполнение Минских соглашений приведет к уничтожению Украины. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексей Данилов.

По словам секретаря СНБО, украинским властям стоит пересмотреть Минские соглашения 2015 года. Подписанные документы подразумевают предоставление Украиной широкой автономии на востоке страны.

«Выполнение Минских соглашений означает уничтожение страны. Когда они подписывались под прицелом российских орудий, а Германия и Франция смотрели, уже было ясно всем здравомыслящим людям, что выполнить эти документы невозможно», — заявил Данилов изданию Associated Press.

Он подчеркнул, что страны Запада не должны давить на Украину в вопросе выполнения соглашений. Как считает секретарь, реализация договоренностей приведет к нестабильной ситуации в стране.

«Если они будут настаивать на выполнении Минских соглашений в том виде, в каком они есть, это будет очень опасно для нашей страны. Если общество не примет эти соглашения, это может привести к очень сложной внутренней ситуации. На это Россия и рассчитывает», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО призвал повести переговоры по новым соглашениям, которые можно было бы выполнить.