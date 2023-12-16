Мир 16 декабря 2023, 04:10 Украину заставят пересмотреть понимание «победы» HN: Запад заставит Украину пересмотреть трактовку «победы» в конфликте с Россией РИА «Новости»

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Запад вынудит Украину пересмотреть понимание «победы» в конфликте с Россией. В новую трактовку включат переговоры с РФ, заявил обозреватель чешской газеты Hospodářské noviny Мартин Эгл.

Журналист отметил, что цель киевских властей — выход к границам 1991 года — выглядит невыполнимой. Поэтому в 2024 году начнется обсуждение того, что можно считать «победой».

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«При этом, несомненно, Киев окажется под давлением Запада, который потребует, чтобы в это новое понимание победы Украина включила переговоры с Россией», — написал обозреватель.

Украина терпит неудачу как в военной, так и в политической сфере. У ВСУ не хватает солдат и талантливых командиров для успеха на поле боя, отметил Эгл и добавил, что контрнаступление показало, что украинские военные не умеют работать с западной техникой.

Президент Владимир Зеленский своими угрозами дал повод Западу изменить стратегию в отношении Украины. Шантаж тех, чьей поддержки он добивается, выглядит странно.