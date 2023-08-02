Мир 02 августа 2023, 11:51 Украину вынудят пойти на перемирие с Россией зимой — СМИ Welt: Украина пойдет на перемирие с Россией зимой под давлением Запада РИА «Новости»

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Контрнаступление ВСУ неуспешно, и, вероятно, украинские силы не смогут дать отпор России предстоящей зимой. Киевский режим при таких обстоятельствах будет вынужден пойти на переговоры. Об этом написала газета Die Welt.

Издание отметило, что, если даже переговоры состоятся, вряд ли они гарантируют мир в долгосрочной перспективе. Журналисты предположили, что Россия будет удерживать занятые территории.

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Таким образом конфликт заморозят. Подобная ситуация сейчас сложилось на Корейском полуострове. Журналисты газеты уверены, что при подобном развитии событий Украина вряд ли вступит в ЕС и НАТО, а иностранные инвесторы не будут, скорее всего, вкладывать средства в эту страну. Восстановление украинских территорий из-за этого будет идти медленнее, чем предполагалось.

Издание спрогнозировало рост разочарования среди мирных жителей и военных. Кроме того, по их мнению, число резервистов на Украине уменьшится. Ранее представитель МИД РФ заявил, что киевский режим зациклился на ультиматумах российской стороне и отклонил все связанные с посредничеством предложения.