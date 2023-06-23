Мир 23 июня 2023, 16:37 Украину встревожила новая тактика российских ВКС Business Insider: власти Украины все больше тревожит тактика ВКС России РИА «Новости»

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Новая тактика, которую применяют Воздушно-космические силы РФ, вызывает все больше тревоги у властей Украины. На это обратил внимание обозреватель Business Insider Райан Пикрелл.

По мнению журналиста, высокопоставленные чиновники в Киеве испытывают беспокойство из-за превосходства, которое демонстрирует Россия в авиации и артиллерии.

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Пикрелл особо отметил ударные вертолеты Ка-52. Российские «аллигаторы» могут свободно поражать противника противотанковыми ракетами, отметил он. По его оценке, сегодня Ка-52 представляют серьезную угрозу для сухопутных войск ВСУ.

Обозреватель выразил уверенность, что одна из важных задач для украинской армии сейчас состоит в организации эффективной обороны перед опытными российскими подразделениями ВС России.