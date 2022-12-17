Мир 17 декабря 2022, 19:46 Украину в США назвали «вторым Вьетнамом» Американский судья Наполитано сообщил о превращении Украины во второй Вьетнам для США

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Отправка американских военных инструкторов на Украине напоминает для США начало войны во Вьетнаме. Такую точку зрения в эфире YouTube-канала «Judging Freedom» выразил судья Эндрю Наполитано.

«Советниками во Вьетнам отправили несколько сотен военных. Так и начиналась война во Вьетнаме», — отметил он.

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Судья предположил, что США резко поменяли собственные цели на Украине, либо захотели разместить собственных военнослужащих на местах.

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«Друзья мои, это крайне опасная ситуация. Что произойдет, если часть он этих советников вернется домой в мешках для трупов? Это безумие», — добавил Наполитано.

Также он выразил сожаление, что полномочия президента США позволят ему при желании отправить войска на Украине единоличным решением, написал телеканал «Царьград».

Политический советник Сергей Маркелов заявлял «360», что США невыгодно отправлять регулярные войска на Украину из-за угрозы стать стороной конфликта.