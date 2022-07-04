Кулеба потребовал объяснений из-за отказа включить Украину в НАТО

Решение НАТО включить в свой состав Швецию и Финляндию вызвало возмущение у министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Он напомнил, что когда о своем желании присоединиться к Североатлантическому альянсу заявляла Украина, получила отказ. Об этом он заявил в интервью изданию «Левый берег».

Кулеба напомнил, что Запад отказал Украине во вступлении в НАТО, аргументировав это страхом спровоцировать Россию на шаг по защите собственных границ. Но после официального приглашения в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии эта позиция «обнулилась».

«Все, что нам рассказывали отдельные партнеры о том, почему нельзя брать Украину в НАТО, просто обнулено членством Швеции и Финляндии. Нам же говорили: „Мы же не можем идти вперед на границу, у нас будет общая граница с Россией. Вы чего, это ведь Россия, эге-гей, эскалация“. Пожалуйста, у них теперь две тысячи километров общей границы», — заявил Кулеба.

Министр добавил, что теперь ему интересно выслушать новые аргументы стран Запада на вопрос, почему Украина не может войти в состав НАТО.

Газета «Известия» напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский еще в середине марта исключил возможность вхождения страны в НАТО. Он отмечал, что страны Запада просто не дадут совершить этот шаг.

Финляндия и Швеция подпишут протоколы о вступлении в НАТО в ближайший вторник, 5 июля. Итоговые документы должны утвердить все страны — участники альянса.