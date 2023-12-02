Мир 02 декабря 2023, 11:20 Украину в Европе назвали «бездонной бочкой» Депутат бундестага Вагенкнехт сравнила Украину с бездонной бочкой Airman 1st Class Amanda Jett/Keystone Press Agency/globallookpress

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Направленная Западом помощь Украине бесследно исчезает и не приносит никаких результатов. Об этом заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале.

«Украина все больше походит на бездонную бочку», — отметила она.

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Вагенкнехт напомнила, что США приняли решение отстраниться от поддержки ВСУ, а Словакия полностью отказалась от отправки оружия в страну. Правительство Германии за время конфликта передало Украине 24 миллиарда евро, обратила внимание она.

По ее словам, ФРГ также направила украинскому руководству 20 миллиардов евро через Евросоюз. Депутат подсчитала, что всего страна выделила Украине 60 миллиардов евро. Вагенкнехт раскритиковала внешнюю политику и пожаловалась, что деньги налогоплательщиков идут не на помощь проживающим в Германии бедным детям, а на финансирование ВСУ.

Ранее СМИ сообщили, что сенат США проголосует по пакету помощи Украине не ранее 11 декабря. По информации Bloomberg, заседание могут перенести и на более поздний срок.