Мир 27 мая 2023, 11:42 Украину упрекнули в расколе общества антицерковными шагами Замглавы МИД Галузин заявил, что Украина расколола общество антицерковными шагами СБУ

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Власти Украина жесткими шагами против Украинской православной церкви поспособствовали еще большему расколу общества внутри страны. Об этом ТАСС сообщил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«Приведенные к власти западными странами неонацисты еще больше раскололи украинское общество своими антицерковными шагами», — сказал он.

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По словам Галузина, нынешняя ситуация с продолжением гонений на каноническую УПЦ деградирует все больше.

«Режиму Зеленского ровным счетом нет никакой дела до миллионов жителей страны, чьи права на вероисповедание он грубо нарушил», — добавил замглавы МИД.

Ранее официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что на Украине гонения на УПЦ вышли на новый уровень. По ее словам, власти соседней страны начали полное уничтожение канонической церкви.

При этом председатель службы по свободе совести и этнополитике Украины Виктор Еленский опровергал информацию о религиозных гонениях.