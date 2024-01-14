Мир 14 января 2024, 17:06 Украину упрекнули в признании внешнего управления со стороны Британии Слуцкий: Шмыгаль своим заявлением подтвердил факт внешнего управления Украиной piqsels

Читать 360tv в

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признался в том, что Украиной управляют извне. На это указывает его фраза о «защите Британии», написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что Шмыгаль пообещал «защитить и поддержать» Великобританию в случае нападения на нее. Слуцкий назвал слова украинского премьера «политическим оксюмороном» и добавил, что Украина полностью подчиняется Западу.

Реклама

«Этой фразой премьер режима Зеленского расписался в полном внешнем управлении и подчинении Киева Лондону», — добавил глава комитета ГД.

По его словам, украинское руководство использует украинцев в западных интересах и «распродает как пушечное мясо и расходный материал».

Ранее Шмыгаль в эфире телемарафона прокомментировал соглашение о «гарантиях безопасности» между Великобританией и Украиной. Премьер-министр заявил, что украинское руководство поможет британской стороне, если на Соединенное Королевство якобы «нападет» Россия.