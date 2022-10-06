Украину упрекнули в моральной готовности отказаться от безъядерного статуса | 360°

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Украину упрекнули в моральной готовности отказаться от безъядерного статуса

Представитель ЛНР Мирошник: Украина откажется от безъядерного статуса с разрешения США

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Украина морально готова отказаться от безъядерного статуса, но для этого ей нужно разрешение Соединенных Штатов. Об этом глава представительства Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник заявил ТАСС.

«После нанесения ударов украинских боевиков по ЗАЭС говорить, что они будут придерживаться безъядерного статуса, сложно. Морально они готовы на это пойти, нужно только разрешение США, и не факт, что официальное», — сказал он.

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Мирошник напомнил, что Будапештский меморандум, закрепивший безъядерный статус Украины, продавливали когда-то именно американцы. Они хотели не допустить появления «обезьяны с гранатой». Сейчас же, по мнению представителя ЛНР, США «уже выдрессировали эту „обезьяну“ и указали направление, куда ей бежать».

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Ранее Министерство иностранных дел России представило в Международный Суд ООН письменные возражения против иска, который подала Украина в феврале 2022 по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года. МИД отметил, что этот документ страна выбрала потому, что это — единственный международный договор с участием как России, так и Украины.

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