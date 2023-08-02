Мир 02 августа 2023, 18:35 Украину упрекнули в чрезмерных запросах западного оружия Бывший пресс-секретарь НАТО Шиа: Запад не сможет покрыть оружейные запросы Украины U.S. Department of Defense

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Требования Украины о поставках западного оружия постоянно растут. В результате возникает ситуация, что удовлетворить запрос невозможно, что приводит к взаимному разочарованию. Об этом в интервью телеканалу CNBC заявил бывший пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа.

Он подчеркнул, что Запад даже при условии наращивания объемов производства оборонно-промышленного комплекса не сможет полностью удовлетворить военные аппетиты Украины.

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«Обязательно произойдет разрыв между тем, чего хотят украинцы, и тем, что Запад может предоставить. Это перерастет в разочарование», — заявил Шиа.

Бывший пресс-секретарь альянса подчеркнул, что недовольство властей Украины не найдет понимания на Западе, так как они продолжат считать, что сделали все, чтобы было в их силах.

О том, что власти Украины требуют все большего количества оружия и денег, но при этом не выказывают никакой благодарности за поддержку, заявил курирующий международную политику канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Критику за это заявление со стороны Министерства иностранных дел Украины пришлось выслушивать послу Польши в Киеве Бартошу Цихоцкому.