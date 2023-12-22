Мир 22 декабря 2023, 20:25 Украину уличили во вранье о ситуации на линии боевого соприкосновения Замредактора Bild Ронцхаймер: украинские власти замалчивают проблемы на поле боя РИА «Новости»

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Реальная обстановка на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации сильно отличается от картинки, которую пытаются создать украинские власти с помощью официальных заявлений. Такими выводами поделился в соцсети X заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер, побывавший на Украине.

«Три дня на Украине, в течение которых я встретился с министром обороны [Рустемом] Умеровым и несколькими другими официальными лицами и военными, показали мне, в частности, одну вещь: официальные заявления все меньше и меньше соответствуют той картине, которая преподносится на пресс-конференциях или в интервью», — написал он.

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По словам журналиста, киевские чиновники озвучивают проблемы Вооруженных сил Украины только за закрытыми дверями. Среди них — нехватка солдат и боеприпасов, а также превосходство России на поле боя. Ронцхаймер сделал вывод, что замалчивание проблем украинскими властями пойдет на пользу России.

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк уже признал провал контрнаступления ВСУ.