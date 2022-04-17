Украину уличили во лжи. Запрещенные противопехотные мины в Мариуполе показали на видео

Российские вооруженные силы в Мариуполе обнаружили запрещенные противопехотные мины МОН-90, оставленные украинскими националистами. Видео показал корреспондент RT Мурад Газиев.

По его словам, мины обнаружены на освобожденном от нацистов заводе имени Ильича.

«Мы все слышали, что Украина якобы уничтожила тысячи мин из запасов. Мины установлены с растяжкой, это все на территории завода», — сообщил журналист.

Мина МОН-90 предназначена для выведения из строя живой силы, при взрыве из корпуса вылетают металлические шарики на расстояние до 90 метров. Она приводится в действие как дистанционно, так и путем срыва взрывателя растяжкой.

Украина ранее присоединилась к Конвенции о запрете противопехотных мин и несколько лет назад сообщила о полном уничтожении их запасов.