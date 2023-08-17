Мир 17 августа 2023, 21:12 Украину уличили в желании предоставить неонацистам Киево-Печерскую лавру для сектантских практик МИД России: Киево-Печерскую лавру предоставят нацистам для сектантских практик РИА «Новости»

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Власти Украины собираются предоставить Киево-Печерскую лавру неонацистам для того, чтобы там проводили сектантские практики. Об этом заявили на сайте российского Министерства иностранных дел.

В дипломатическом ведомстве назвали кощунством желание киевского режима закрыть лавру для паломников.

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«Но предоставить ее в пользование для проведения неких „духовных практик“ сектантской направленности, в том числе, такими организациями как неонацистский батальон „Азов“*», — подчеркнули в министерстве.

Международное сообщество должно срочно вмешаться в ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры. Это необходимо сделать до того, как произойдет «смерть заморенных голодом людей в обители», констатировали в МИД.

Ведомство призвало всех неравнодушных не допустить акта насилия в отношении монахов и верующих и отменить блокаду святыни.

В середине августа представители канонической Украинской православной церкви сообщили о том, что правоохранители начали штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры.

*Нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен на территории России.