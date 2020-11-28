Украину уличили в выпрашивании грантов у США по крымскому вопросу

Так он прокомментировал заявление бывшего заместителя главы МИД Украины Константина Елисеева, который предложил обсудить с будущей администрацией Джо Байдена вопрос возвращения полуострова под контроль Киева. Бывший чиновник заявил, что Вашингтон должен усилить антироссийские санкции.

«Бесконечный плач Ярославны о виртуальном возвращении Крыма — беспроигрышный вариант для украинских сбитых летчиков напомнить о себе, а заодно, может, и выпросить какой-то грантик под это дело», — оценил слова бывшего представителя МИД Украины Роман Чегринец.

Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно, что понимают уже во всем мире. Киеву не стоит надеяться на США, которые не станут воплощать в реальность их призрачные иллюзии.

«Никто не сможет заставить крымчан изменить свой выбор жить на своей исторической родине в России», — подчеркнул Чегринец.

Он напомнил, что Украина остается самой бедной страной Европы, поэтому киевские политики изыскивают любые средства, чтобы хоть как-то заработать. Поэтому им приходится спекулировать на крымском вопросе.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам проведенного на полуострове референдума. Более 96% жителей республики и Севастополя проголосовали за выход из состава Украины и переход в Россию. Официальный Киев не признал итоги голосования и считает Крым своей территорией.