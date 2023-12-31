Мир 31 декабря 2023, 12:04 Украину уличили в страхе перед Россией из-за ракет X-22 MWM: Украину испугали огромные запасы ракет Х-22 на вооружении ВС России Пресс-служба Минобороны

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ВСУ не смогли с начала конфликта сбить ни одной российской ракеты X-22. Украину испугали крылатые снаряды, которые в огромном количестве хранятся на складах армии России. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

Ракеты Х-22 широко используются для атаки по военным украинским объектам, отметили журналисты. Российские войска имеют большой запас таких снарядов еще с советских времен.

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«Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям на всей территории страны», — указали в издании.

Несмотря на то что боеприпасы Х-22 и Х-32 поступили на вооружение еще в 1962 году, они обладают отличными характеристиками. В издании добавили, что ВСУ истощили свои запасы снарядов, а Западу не удалось компенсировать дефицит вооружений.

Ранее бывший глава украинского МВД Юрий Луценко заявил о критическом положении Украины. По его словам, в ВСУ сейчас наблюдается самая тяжелая ситуация с начала конфликта. Луценко рассказал, что войска понесли огромные потери, но президент Владимир Зеленский думает лишь о рейтингах.