Мир 20 января 2023, 19:19 Украину уличили в согласовании с Западом ударов по Донбассу Небензя указал на постепенное погружение США и НАТО в конфликт на Украине РИА «Новости»

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Использование западного оружия для ударов по мирным населенным пунктам Донбасса украинские власти регулярно согласовывают с США и НАТО. Поэтому сегодня можно говорить об их прямом участии в конфликте. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Дипломат принял участие в неформальном заседании Совета Безопасности всемирной организации по «формуле Арриа» по теме обстрелов Донбасса.

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Небензя подчеркнул, что получение одобрения со стороны США и НАТО на использование оружия, а также согласование целей с украинскими властями, делает их соучастниками преступлений против мирного населения.

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«Поскольку Киев задействует оружие, использование которого и цели ударов согласовываются с представителями поставляющих его западных государств, у нас есть все основания утверждать, что США и НАТО осознанно и намеренно являются соучастниками преступлений киевского режима против мирного населения», — отметил постоянный представитель России в ООН.

О возросшей роли НАТО в украинском конфликте заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что обстановка в зоне проведения специальной военной операции накаляется, а публичные заявления западных политиков говорят о прямой вовлеченности Североатлантического альянса в конфликт.