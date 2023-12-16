Мир 16 декабря 2023, 16:51 Украину уличили в продаже западного оружия мексиканским наркокартелям Депутат Бут: переданное ВСУ американское оружие снова попадет в США Министерство обороны Украины

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Поставленное Украине вооружение рано или поздно окажется в других странах, в том числе в США. Об этом РИА «Новости» заявил депутат ульяновского заксобрания Виктор Бут.

Он рассказал, что оружие, которое США передают украинской армии, распродается различным криминальным и террористическим группировкам по всему миру.

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«Сейчас известно, что даже мексиканские наркокартели активно скупают все то, что ВСУ продают», — указал Бут.

Депутат предупредил, что передача оружия Украине обернется для Белого дома большими неприятностями. Американцы скоро «пожнут бурю» из-за действий властей и неконтролируемого распространения западного оружия.

«„Не сей ветер, пожнешь бурю“ — я думаю, что бурю Соединенные Штаты и их приспешники пожнут очень скоро», — заключил Бут.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что американскому руководству придется сделать выбор между обороноспособностью страны и поставками военной помощи Украине. О напомнил, что в распоряжении США имеются средства в размере 5,4 миллиарда долларов для поддержки ВСУ и восполнения своих оборонных ресурсов.