Украину уличили в попытке выдать Приднестровье за очаг нестабильности

Украина делает все, чтобы придать Приднестровью статус источника нестабильности и даже военной угрозы. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил директор второго департамента стран СНГ МИД Р Ф Алексей Полищук.

Он напомнил, что при этом Украина является одним из гарантов и посредников формата 5+2, отвечающих за урегулирование приднестровского конфликта.

«Украина, которая, напомню, является гарантом и посредником приднестровского урегулирования, пытается представить Приднестровье в качестве источника региональной нестабильности и даже военной угрозы», — заявил Полищук.

Представитель МИД подчеркнул, что объявленная Украиной и Молдавией экономическая блокада Приднестровья может привести к разморозке конфликта. Допустить этого нельзя.

Какие действия могут предотвратить эскалацию, Полищук не уточнил. Он отметил, что формат 5+2 работать практически перестал, но других вариантов разрешить проблему Приднестровья нет.

«Формат на данный момент де-факто не работает, последняя встреча прошла больше двух лет назад», — напомнил он. Полищук подчеркнул, что пока Россия не видит перспектив для возобновления этой работы.

В формат 5+2 входят представители Молдавии, Приднестровья, России, Украины и ОБСЕ, а также наблюдатели от США и Евросоюза. Главная цель — добиться от Кишинева и Тирасполя выполнения взятых на себя обязательств по итогам встреч в Берлине в 2016 году и Вене в 2017 году. По данным на 2018 год, из восьми договоренностей стороны выполнили только пять.

Нереализованными остаются взаимный отказ от уголовного преследования чиновников, налаживание прямой телефонной связи между республиками и выработка механизма сохранения уже реализованных положений.