18 ноября 2023, 17:25
Украину уличили в попытке «перепрограммировать» пленных с помощью портретов Бандеры
The Times: Украина попыталась «перепрограммировать» российских пленных
Украинское руководство пытается «перевоспитать» российских военнопленных с помощью пропаганды. Об этом сообщила британская газета The Times.
В рамках «перепрограммирования» российских пленных будят с помощью гимна Украины и проводят по специальной алее с портретами украинского националиста Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко.
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После завтрака россиян заставляют слушать лекции по истории страны и выстоять минуту молчания в память о погибших украинцах. Военнопленный Николай признался, что даже после курса «перепрограммирования» он остался при своем мнении.
«Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы — одна страна», — отметил он.
Ранее писатель Платон Беседин рассказал, почему власти Украины выбрали в качестве своих героев Бандеру и других националистов. По его словам, Запад организовал на территории государства особую систему. В рамках нее продвигаться по службе могут только те люди, которые ненавидят Россию и соглашаются прислуживать европейским странам.
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