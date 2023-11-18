Мир 18 ноября 2023, 17:25 Украину уличили в попытке «перепрограммировать» пленных с помощью портретов Бандеры The Times: Украина попыталась «перепрограммировать» российских пленных РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинское руководство пытается «перевоспитать» российских военнопленных с помощью пропаганды. Об этом сообщила британская газета The Times.

В рамках «перепрограммирования» российских пленных будят с помощью гимна Украины и проводят по специальной алее с портретами украинского националиста Степана Бандеры и поэта Тараса Шевченко.

Реклама

После завтрака россиян заставляют слушать лекции по истории страны и выстоять минуту молчания в память о погибших украинцах. Военнопленный Николай признался, что даже после курса «перепрограммирования» он остался при своем мнении.

«Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы — одна страна», — отметил он.

Ранее писатель Платон Беседин рассказал, почему власти Украины выбрали в качестве своих героев Бандеру и других националистов. По его словам, Запад организовал на территории государства особую систему. В рамках нее продвигаться по службе могут только те люди, которые ненавидят Россию и соглашаются прислуживать европейским странам.