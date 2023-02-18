Мир 18 февраля 2023, 08:57 Украину уличили в подготовке провокации с убитыми в Снигиревке Мэр Барбашов предупредил о провокации ВСУ с убитыми жителями Снигиревки РИА «Новости»

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Украинские боевики готовят провокацию в подконтрольном населенном пункте Снигиревка. Об этом РИА «Новости» сообщил глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.

По его словам, националисты намерены выдать убитых после атак ВСУ жителей за якобы жертвы агрессии со стороны России.

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«Областной прокурор в Николаевской области рассказывал про эксгумацию 27 тел, которые якобы погибли, пока российские военные находились в городе», — объяснил Барбашов.

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Глава районной администрации добавил, ВСУ уничтожали население Снигиревки на протяжении восьми месяцев, а теперь решили выдать их за жертв российских военных.

«Я официально заявляю, что всех ранее арестованных по подозрению в сотрудничестве с ВСУ местных жителей отпустили. Это прекрасно известно украинским силовикам», — добавил он.

Ранее Барбашов сообщил, что ВСУ начали активно стягивать в Снигиревку военную технику, размещая ее в жилых кварталах.