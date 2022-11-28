Мир 28 ноября 2022, 13:43 Украина призналась в подготовке к захвату Крыма в 2023 году Экс-глава ВДВ Украины Забродский: власти страны готовились захватить Крым в 2023 году Unsplash

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Власти Украины планировали вернуть Крым в состав страны путем захвата территорий. Об этом со слов бывшего руководителя ВДВ Украины Михаила Забродского сообщили журналисты издания The Economist.

По его словам, операцию планировали реализовать в следующем году.

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«Операция по возвращению Крыма не просто возможна — ее планировали к 2023 году», — сказал Забродский.

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Также он рассказал, почему власти Украины публично не освещают свои задумки. По его словам, раскрытие такой информации в СМИ помешало бы достижению целей.

«Если бы мы публиковали наши планы в СМИ и на телевидении, мы бы не достигли ничего», — дополнил он.

Крым сменил территориальную принадлежность в 2014 году после проведения референдума. Согласно официальным итогам голосования, более 90% местных жителей поддержали вхождение республики в состав России. При этом власти Украины считают Крым своей территорией, которая временно оккупирована другим государством.