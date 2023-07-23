Мир 23 июля 2023, 11:39 Украину уличили в новой волне атак против российских военкоров Постпред Аляутдинов: Украина начала вторую волну атак против военкоров из России Ministry of Defense of Ukraine

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Киевский режим начал вторую волну атак против российских военных журналистов, работающих в зоне проведения спецоперации. Об этом РИА «Новости» сообщил постоянный представитель России при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

«Украина в последнее время подняла вторую волну атак против российских военкоров. Дошло уже до проведения террористических атак против блогеров и журналистов на территории нашей страны. Осуждаем такие действия, направленные на недопущение появления альтернативных точек зрения на события», — сказал он.

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Аляутдинов отметил, что на Украине хотят не допустить раскрытия истинной информации о своих преступлениях.

«Прошла целая волна убийств военкоров и корреспондентов. СМИ из России лишили возможности работать на Украине, как и другим журналистам, демонстрирующим иную точку зрения», — добавил дипломат.

В субботу, 22 июля, стало известно о гибели российского военкора Ростислава Журавлева в зоне спецоперации под обстрелом ВСУ, сообщал «Царьград». Ранения получили еще три журналиста.