Мир 23 марта 2023, 08:07 Украину уличили в непонимании механизма потолка цен на российскую нефть Глава центра «Ансельм» Канищев: Украина не понимает механизм потолка цен на нефть из РФ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украине не понимает механизма потолка цен на российскую нефть — об этом говорит ее желание поспекулировать на теме данного ограничения, рассказал РИА «Новости» директор научного центра «Ансельм» Максим Канищев. Он напомнил, что механизм предполагает установление потолка на уровне лишь немного ниже рыночной стоимости.

«Желание представителей стран, которые не входят не только в G7, но и G20, поспекулировать на этой теме, иллюстрирует их неумение читать документы на английском, в частности — описание механизма расчета стоимости потолка», — считает эксперт.

Реклама

Предложения Украины значительно снизить лимит цен «льет воду на мельницу США», которые хотят устранить механизм пересмотра цен в принципе, добавил Канищев. По его мнению, США не желают заниматься поиском консенсуса между странами Европы, «между которыми нет консенсуса ни в чем».

Реклама

Ранее СМИ сообщили, что советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко предложил уменьшить лимит цен на нефть из России до 10–20 долларов за баррель. Сейчас потолок составляет 60 долларов за баррель.