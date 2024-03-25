Мир 25 марта 2024, 16:02 Украину уличили в неготовности обеспечить безопасность F-16 Эксперт Меркурис: Россия послала сигнал НАТО о предстоящем уничтожении F-16 РИА «Новости»

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Российские военные доказали, что способны уничтожить переданные ВСУ истребители F-16, если местом их базирования станут украинские аэродромы. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский эксперт Александр Меркурис.

Так он прокомментировал удар российских войск по аэродрому ВСУ Староконстантинов в Хмельницкой области, где сейчас идет подготовка по приему западных истребителей.

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По оценке Меркуриса, причиненный ущерб воздушной гавани может замедлить поставку самолетов на Украину, а также заставит страны Запада задуматься о целесообразности такого шага.

«Это послужит предупреждением для держав НАТО: если F-16 действительно будут базироваться на этом аэродроме, то русские смогут нанести по ним удар», — заявил эксперт.

Удар по аэропорту Староконстантинов российские военные нанесли в минувшую пятницу, 22 марта. Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Николаев, на территорию авиабазы прилетели два снаряда.

Истребители F-16 украинской армии предоставят Нидерланды, Дания и США. Начало поставок запланировано на вторую половину 2024 года, когда летчики завершат программу переподготовки.