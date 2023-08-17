Мир 17 августа 2023, 12:02 Украину уличили в намеренном ослаблении юга Одесской области Азаров: Украина намеренно ослабила юг Одесской области ради обвала цен на зерно Ministry of Defense of Ukraine

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Власти Украины намеренно ослабили промышленность на юге в Одесской области, чтобы обвалить стоимость зерна на внутреннем рынке. Об этом в социальной сети Facebook* сообщил бывший премьер страны Николай Азаров.

«Юг Одесской области ослаб из-за намеренных действий Украины. Вероятно, кому-то весьма выгодно перекрыть зерновой коридор на юге, чтобы обвалить цены на зерно внутри страны, переориентировать потоки и повысить значимость других маршрутов», — написал он.

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Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в среду сообщал, что зернохранилища и складские помещения в одном из портов Дуная серьезно пострадали.

Украина потеряла возможность поставлять зерно на мировой рынок через Черное море после завершения продовольственного соглашения с Россией, Турцией и ООН.

Ранее стало известно, что США передали Украине 50 железнодорожных вагонов для экспорта зерна.

*Facebook входит в корпорацию Meta, которая признана в России экстремистской.