Мир 18 августа 2023, 16:16 Украину уличили в намерении уничтожить православную культуру Захарова заявила, что Украина выполняет заказ на уничтожение православной культуры РИА «Новости»

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Нынешние власти Украины начали выполнять сделанный англосаксами заказ на уничтожение православной культуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

Дипломат упрекнула киевский режим в попытке изгнать каноническую Украинскую православную церковь из Киево-Печерской лавры.

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«Киевский режим отрабатывает заказ на уничтожение православной культуры от англосаксов. Неслучайно западные страны стараются цинично избегать осуждения таких действий», — подчеркнула Захарова.

Она также указала на молчание профильных организаций и международного сообщества, назвав его позорным.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Украина хочет физически уничтожить каноническую православную церковь у себя в стране. По его словам, эту логику можно понять, потому что традиционные религии являются источником суверенитета и силы народов, людей и стран.