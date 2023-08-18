18 августа 2023, 16:16
Украину уличили в намерении уничтожить православную культуру
Захарова заявила, что Украина выполняет заказ на уничтожение православной культуры
Нынешние власти Украины начали выполнять сделанный англосаксами заказ на уничтожение православной культуры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
Дипломат упрекнула киевский режим в попытке изгнать каноническую Украинскую православную церковь из Киево-Печерской лавры.
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«Киевский режим отрабатывает заказ на уничтожение православной культуры от англосаксов. Неслучайно западные страны стараются цинично избегать осуждения таких действий», — подчеркнула Захарова.
Она также указала на молчание профильных организаций и международного сообщества, назвав его позорным.
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявлял, что Украина хочет физически уничтожить каноническую православную церковь у себя в стране. По его словам, эту логику можно понять, потому что традиционные религии являются источником суверенитета и силы народов, людей и стран.
Мария Захарова
Украина
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