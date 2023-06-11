Мир 11 июня 2023, 22:07 Украину уличили в намерении подставить страны Евросоюза FT: принятие Украины в состав ЕС грозит сокращением бюджета для остальных стран РИА «Новости»

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Европейский союз может столкнуться с рядом неприятных последствий, если в состав объединения попадет Украина. Таким мнением поделился обозреватель британской газеты Financial Times Тони Барбер.

По его словам, украинские власти подставят страны Европы, ведь после вхождения в состав ЕС последует сокращение бюджета для остальных союзников. К тому же, Киев начнет претендовать на большие отчисления из Брюсселя.

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«Какие страны добровольно решат отказаться от миллиардов евро, чтобы освободить место для Украины?» — написал он.

Барбер напомнил, что на сегодняшний день 18 из 27 членов ЕС получают от Брюсселя «больше средств, чем платят сами». А при вхождении в состав объединения Украины число этих стран может уменьшится до пяти. К тому же остальные страны-кандидаты также могут «проявить вполне понятную жажду к щедрости Евросоюза», резюмировал обозреватель.

Бывший украинский президент Петр Порошенко ранее заявил, что немецкие власти обязаны взять на себя главную роль по интеграции Украины в Евросоюз и вступлению в НАТО.