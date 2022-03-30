Украину уличили в «мегалукавстве» и подмене понятий

Сегодня в вопросе Украины происходит подмена понятий, считает генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов.

Подмена понятий происходит с точки зрения Крыма, ДНР и ЛНР. Она заключается в том, что Украина выкатывает «свои „хотелки“, и эти „хотелки“ должны быть априори приняты миром и нами», отметил Маркелов в эфире «360».

Но на самом деле, по его словам, Украина лукавит. Как объяснил Маркелов, никакие договоренности никому, в данном случае Украине, не мешают делать все, что она захочет в рамках своих вопросов к Крыму или ДНР, ЛНР.

В пример он привел актуальную сейчас тему о том, что Украина заявила, что не будет подписываться под статус безъядерной державы. Но это, как отметил Маркелов, «мегалукавство», «поскольку Украина до 24 февраля в статусе безъядерной державы занималась разработкой всяких штук», и здесь неважно, как именно их называли журналисты: «грязными бомбами» или просто ядерным оружием. По словам Маркелова, «в предложениях Украины в каждой букве некие двусмысленности, некое такое лукавство».

«Повторяю, ни на одно предложение сегодняшнее стамбульское от украинской делегации не будет прямого ответа России в том смысле, что Россия все скорректирует в ту сторону, ради чего вообще все это происходит», — отметил Маркелов.