Мир 30 ноября 2022, 08:54 Украину уличили в масштабных поставках оружия от НАТО на черные рынки «Известия»: Запад помогает Украине продавать оружие НАТО на черных рынках YouTube

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Украина поставляет оружие от НАТО на черные рынки почти в промышленных масштабах. Об этом в интервью «Известиям» рассказал действующий боец ВСУ.

«Я не знаю конкретно эту схему, но она по ходу работает везде одинаково. С оружием, наркотиками, да с чем угодно», — сказал он.

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По его словам, Запад сам помогает Украине в таком сбыте боеприпасов. Кроме того, он предположил незавидную судьбу участников схемы. Собеседник «Известий» сказал, что покровители поставок оружия НАТО на черные рынки готовы избавиться от предателей, раскрывших информацию о таких махинациях. По его словам, это возможно в случае, если интересанты являются высокопоставленными чиновниками.

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Также военнослужащий ВСУ предположил, что поставляемые на черные рынки боеприпасы проходят предпродажную подготовку. По его мнению, с них снимают маячки отслеживания и перебивают серийные номера. Он сказал, что сделать это достаточно просто.