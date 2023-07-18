Мир 18 июля 2023, 13:42 Украину уличили в использовании зерновых коридоров в боевых целях Пресс-секретарь Песков: Украина использовала зерновые коридоры в боевых целях РИА «Новости»

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Зерновые коридоры в рамках черноморских соглашений использовали не только для вывоза сельхозпродукции из украинских портов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал на брифинге, что киевский режим применял их в боевых целях, сообщило РИА «Новости».

Он назвал важный аспект зерновой сделки, который не стоит игнорировать. Указанную в договоренностях зону использовали не только по прямому назначению. Об этом, по словам Пескова, неоднократно заявляли российские военные.

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«Уже ни для кого не является секретом, это очевидный факт, что эта зона используется киевским режимом в боевых целях», — заявил представитель Кремля.

Песков объявил 17 июля о прекращении действия зерновой сделки, сообщил RT. Он заявил, что ее участники не исполнили часть договоренностей, касавшуюся поставок российской сельхозпродукции. На брифинге пресс-секретарь отметил, что в этом виноваты европейские страны, а не ООН.