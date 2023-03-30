30 марта 2023, 12:41
Украину уличили в готовности уничтожить ЗАЭС ради своих амбиций
Замглавы МИД России Рябков заявил об игнорировании Украиной безопасности ЗАЭС
Власти Украины готовы уничтожить Запорожскую атомную электростанцию ради своих политических амбиций, не обращая внимания на последствия. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что деструктивное поведение украинских властей полностью прикрывают США.
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«Они интересы безопасности ключевого ядерного объекта — крупнейшей в Европе атомной станции — игнорируют и, по большому счету, готовы принести в жертву своим политическим амбициям», — заявил Рябков.
Дипломат пояснил, что киевский режим всеми силами пытается доказать: станция находится на его территории. Украинские власти настолько далеко зашли в своем желании, что не обращают никакого внимания на вопросы ядерной безопасности.
Рябков напомнил, что в минувшую среду, 29 марта, Запорожскую АЭС посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Российская сторона находится с ним в постоянном контакте для решения проблемы с безопасностью объекта. Работа по этому вопросу продолжается.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам поездки на Запорожскую атомную электростанцию заявил о необходимости защитить объект от любых атак. Он подчеркнул, что в случае разрушения или повреждения станции последствия ощутят все страны Европы, а также Россия и Украина.
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