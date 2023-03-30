Мир 30 марта 2023, 12:41 Украину уличили в готовности уничтожить ЗАЭС ради своих амбиций Замглавы МИД России Рябков заявил об игнорировании Украиной безопасности ЗАЭС РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Украины готовы уничтожить Запорожскую атомную электростанцию ради своих политических амбиций, не обращая внимания на последствия. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что деструктивное поведение украинских властей полностью прикрывают США.

Реклама

«Они интересы безопасности ключевого ядерного объекта — крупнейшей в Европе атомной станции — игнорируют и, по большому счету, готовы принести в жертву своим политическим амбициям», — заявил Рябков.

Дипломат пояснил, что киевский режим всеми силами пытается доказать: станция находится на его территории. Украинские власти настолько далеко зашли в своем желании, что не обращают никакого внимания на вопросы ядерной безопасности.

Рябков напомнил, что в минувшую среду, 29 марта, Запорожскую АЭС посетил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Российская сторона находится с ним в постоянном контакте для решения проблемы с безопасностью объекта. Работа по этому вопросу продолжается.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам поездки на Запорожскую атомную электростанцию заявил о необходимости защитить объект от любых атак. Он подчеркнул, что в случае разрушения или повреждения станции последствия ощутят все страны Европы, а также Россия и Украина.