Мир 10 августа 2023, 00:01 Украину уличили в боязни переговоров с Россией под давлением Запада Bild: Украина боится, что Запад принудит ее к переговорам с Россией из-за неудач ВСУ РИА «Новости»

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Украинские власти боятся, что из-за провала ВСУ в ходе объявленного контрнаступления Запад принудит страну сесть за стол переговоров с Россией, заявил журналист немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер. Он побывал в зоне проведения СВО и отметил, что вскоре армии Украины придется готовиться к мощным российским атакам.

Корреспондент подчеркнул — на Украине прекрасно понимают, что для продолжения поддержки со стороны западных стран ВСУ необходимы «большие победы».

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«Есть большой страх, что в какой-то момент на Западе могут сказать: вы сами видите, что у вас нет никакого прогресса — есть ли смысл продолжать борьбу? Не следует ли вам начать переговоры?» — предположил Ронцхаймер.

Он добавил, что давление на Украину со стороны международного сообщества лишь усиливается. Однако ситуация может обернуться для администрации президента Зеленского еще хуже — возможно, «украинцам придется готовиться к российскому контрнаступлению», — уточнил журналист.

ВС РФ перехватили у ВСУ инициативу в зоне боестолкновений, заявил экс-разведчик США Скотт Риттер. По его мнению, украинским военным не удастся переломить ход событий.