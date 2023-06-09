Мир 09 июня 2023, 21:54 Украину уличили в атаке на Каховскую ГЭС ради внимания Запада Экс-разведчик ВС США Риттер: Украина атаковала Каховскую ГЭС ради привлечения внимания РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский пошел на подрыв Каховский гидроэлектростанции ради очередного привлечения внимания западных союзников. Об этом сообщил американский экс-разведчик Скотт Риттер. Свое мнение он высказал в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

«Мир устал от Украины, всем надоело финансировать ее. <…> Поэтому Киев может рассчитывать только на какую-нибудь катастрофу, которая сможет привлечь внимание», — объяснил Риттер.

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Таким событием, по его словам, стал подрыв Каховкой ГЭС, в чем Киев стремится обвинить Москву. При этом, как добавил американский офицер, Россия неоднократно предупреждала о готовящихся провокациях со стороны ВСУ, но эти предупреждения на Западе игнорировали, добавил RT.

По мнению Риттера, начавшееся контрнаступление украинских военных не закончится ничем хорошим. Это, как он добавил, понимают даже на Украине.

Ударом по Каховской ГЭС Киев спровоцировал катастрофу для всего региона, написал украинский режиссер Игорь Лопатенок. Он отметил, что родился на берегах Каховского водохранилища, чьи размеры огромны, а сейчас уровень воды очень высокий. По словам украинского режиссера, для властей Киева человеческие жизни ничего не значат.