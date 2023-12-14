Мир 14 декабря 2023, 07:58 Украину стали называть «черной дырой» в ЕС Politico: чиновники ЕС в частном порядке называют Украину черной дырой Министерство обороны Украины

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Чиновники ЕС стали в частном порядке назвать Украину «черной дырой». Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.

По данным издания, Венгрия оказалась в «изолированности» из-за позиции по блокированию помощи Украине. Однако многие чиновники ЕС признали, что конфликт в республике перестал быть приоритетным вопросом среди лидеров Евросоюза.

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Один из источников газеты отметил, что среди европейских представителей все больше растут сомнения по ситуации на Украине. Чиновники задаются вопросом, насколько отчаянна ситуация на поле боя.

«Сколько еще денег мы вольем в эту черную дыру? Популисты по всей Европе будут седлать эту волну в ближайшие месяцы», — подчеркнул собеседник.

Еще один из высокопоставленных дипломатов ЕС указал на то, что в Европе образовывается целая группа стран, которая меняет свою позицию по поводу вступления Украины в Евросоюзе.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан называл членство республики в ЕС ошибкой, которую нельзя допустить. Политик заверил, что не одобрит вступление Украины в Евросоюз.