Мир 09 августа 2023, 07:45 Украину, США и Германию заподозрили в планах сместить правительство Польши Политолог Журавский: Украина, США и ФРГ хотят свергнуть польское правительство на выборах Unsplash

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Соединенные Штаты, Германия и Украина хотят сместить нынешнее правое правительство Польши на парламентских выборах, которые состоятся в октябре. Таким мнением поделился польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский в материале для портала TVP.

Политолог напомнил о ряде разочаровывающих Польшу «дипломатических инцидентов» в ее отношениях с Украиной в последние месяцы. По мнению эксперта, международный контекст происходящего имеет «западное измерение».

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«Один инцидент — это случайность, два — неудача, три — политическая линия, а четыре — абсолютная уверенность в том, что действие сознательное и решительное», — подчеркнул Журавский.

Он убежден, что Германия хочет свергнуть правящую правую партию «Право и справедливость» ради налаживания отношений с Россией в перспективе, а американская демократическая администрация видит в руководстве Польши помеху к гармоничному партнерству с ней и Германией. А Украина, в свою очередь, по-прежнему рассчитывает на вступление в НАТО и Евросоюз, которое зависит от США и Германии соответственно, поэтому пытается участвовать в «игре», цель которой — смена правительства Польши.

Профессор указал, что в результате своих действий США и Украина могут потерять союзника в лице Польши, а выиграют при этом Россия и ФРГ.