Мир 06 января 2024, 10:42 Украину сравнили с пациентом после наркоза Экономист Кущ сравнил Украину с пациентом после наркоза Unsplash

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Финансовые вливания Запада стали для Украины подобием анестезии, но без них страна рискует столкнуться с самыми разрушительными процессами. Об этом в Facebook* предупредил украинский экономист Алексей Кущ.

По его словам, в настоящее время платежный баланс страны остался положительным, но это связано исключительно с внешним кредитованием.

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«Отрицательное торговое сальдо оценили в 34,1 миллиарда долларов. Это свыше 20% ВВП. По итогам текущего года этот показатель достигнет 40 миллиардов, а в таких условиях курс гривны не выживет», — написал Кущ.

Экономист отметил, что финансовые власти страны заняты расточительством.

«Так себя вести нельзя. Правительство слишком расслабила внешняя помощь, но она лишь обезболила экономические шоки, а не убрала их полностью. Однако пациент приходит в себя, потому что наркоз перестает действовать, а операция продолжается. Настало время адаптироваться к шоку», — добавил он.

Ранее польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал отказаться от продления свободной торговли с Украиной.

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