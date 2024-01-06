06 января 2024, 10:42
Украину сравнили с пациентом после наркоза
Экономист Кущ сравнил Украину с пациентом после наркоза
Финансовые вливания Запада стали для Украины подобием анестезии, но без них страна рискует столкнуться с самыми разрушительными процессами. Об этом в Facebook* предупредил украинский экономист Алексей Кущ.
По его словам, в настоящее время платежный баланс страны остался положительным, но это связано исключительно с внешним кредитованием.
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«Отрицательное торговое сальдо оценили в 34,1 миллиарда долларов. Это свыше 20% ВВП. По итогам текущего года этот показатель достигнет 40 миллиардов, а в таких условиях курс гривны не выживет», — написал Кущ.
Экономист отметил, что финансовые власти страны заняты расточительством.
«Так себя вести нельзя. Правительство слишком расслабила внешняя помощь, но она лишь обезболила экономические шоки, а не убрала их полностью. Однако пациент приходит в себя, потому что наркоз перестает действовать, а операция продолжается. Настало время адаптироваться к шоку», — добавил он.
Ранее польский еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский призвал отказаться от продления свободной торговли с Украиной.
*Деятельность корпорации Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, запрещена в России как экстремистская.
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