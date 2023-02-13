13 февраля 2023, 10:50
Украину сочли ценой США для ослабления России
Global Times назвало Украину ценой, которую США готовы заплатить для ослабления России
Украина стала той ценой, которую США готовы заплатить для ослабления России. Такой вывод сделало китайское госиздание Global Times.
«Администрация президента Джо Байдена намерена не допустить прекращения конфликта и будет продолжать использовать его для ослабления России и ЕС, а Украина — это цена, которую Вашингтон готов заплатить», — уточнили авторы статьи.
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Китайские политологи подчеркнули, что Америка не желает вести переговоры с РФ и мешает России с Украиной достичь договоренностей.
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Ранее США обвинили в нежелании прекращать конфликт на Украине. Американское посольство в Москве призвало своих граждан покинуть Россию из-за риска мобилизации.
В свою очередь, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал США предложить Украине обмен для завершения боевых действий. Он счел украинского президента Владимира Зеленского частично виновным в происходящем в ДНР и ЛНР.
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