Мир 13 февраля 2023, 10:50 Украину сочли ценой США для ослабления России Global Times назвало Украину ценой, которую США готовы заплатить для ослабления России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина стала той ценой, которую США готовы заплатить для ослабления России. Такой вывод сделало китайское госиздание Global Times.

«Администрация президента Джо Байдена намерена не допустить прекращения конфликта и будет продолжать использовать его для ослабления России и ЕС, а Украина — это цена, которую Вашингтон готов заплатить», — уточнили авторы статьи.

Реклама

Китайские политологи подчеркнули, что Америка не желает вести переговоры с РФ и мешает России с Украиной достичь договоренностей.

Реклама

Ранее США обвинили в нежелании прекращать конфликт на Украине. Американское посольство в Москве призвало своих граждан покинуть Россию из-за риска мобилизации.

В свою очередь, бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони призвал США предложить Украине обмен для завершения боевых действий. Он счел украинского президента Владимира Зеленского частично виновным в происходящем в ДНР и ЛНР.