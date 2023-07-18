Мир 18 июля 2023, 01:23 Украину склонят к переговорам с Россией к осени Сенатор Ковитиди: к осени мировая общественность попытается склонить Украину к переговорам РИА «Новости»

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Мировая общественность предпримет усилия, чтобы усадить Украину за стол переговоров с Россией к осени, ведь все уже устали от киевского режима. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«К осени уставшая от капризной „незалежной“ мировая общественность постарается усадить стороны за стол переговоров», — сказала она.

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По словам сенатора, это означает, что «лавочка» перестает работать, поэтому президент Украины Владимир Зеленский, его американский коллега Джо Байден, а также их «вечно голодные компаньоны по кровавому бизнесу» останутся без миллионных заработков.

Как отметила Ковитиди, Украине и ее хозяевам нужна «срочная эскалация вооруженного конфликта с Россией». Также она считает, что сейчас под угрозой срыва оказалась мировая военная пирамида, которую основали Соединенные Штаты.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным о прекращении украинского конфликта сейчас невозможны. По ее словам, ситуация может измениться только после того, как российские власти откажутся от продолжения спецоперации.