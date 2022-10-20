Мир 20 октября 2022, 11:11 Украину шокировали угрозы сокращения помощи от США — СМИ Financial Times: украинских политиков шокировали угрозы сокращения помощи от США РИА «Новости»

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Украинских политиков шокировала угроза республиканцев «перекрыть кран» помощи стране в случае их победы на выборах в палату представителей конгресса США. Об этом написала газета Financial Times.

«Честно говоря, мы были шокированы, услышав эти комментарии мистера Маккарти», — процитировало издание главу фракции правящей украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

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Лидер республиканского меньшинства палаты представителей Кевин Маккарти ранее заявил, что помощь Украине может сократиться после промежуточных выборов, которые запланированы на 8 ноября. В одном из интервью он отметил, что американцы, столкнувшись с рецессией, вероятно, не будут «выписывать Украине карт-бланш». А член палаты представителей от Техаса Майкл Маккол сообщил, что республиканцам нужно «больше подотчетности и надзора» в сфере помощи Украине.

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Однако, как заметил Арахамия, он лишь недавно общался с Маккарти и тот заверил, что поддержка Украины со стороны США продолжится при любом исходе выборов.

«Всего несколько недель назад наша делегация посетила Соединенные Штаты и встретилась с Маккарти. Нас заверили, что двухпартийная поддержка Украины в ее войне с Россией останется главным приоритетом, даже если они выиграют выборы», — подчеркнул Арахамия.

Представитель украинского МИД Олег Николаенко, которого также процитировала Financial Times, указал на то, что Украина по-прежнему надеется на «постоянную двухпартийную поддержку» от Соединенных Штатов.