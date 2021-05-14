Соловьев объяснил, что роднит Украину с нацистами

Украинские власти уже давно не скрывают свою русофобию. Такая политика Киева роднит страну с нацистским режимом, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.

Ведущий обратил внимание на статью агентства Bloombeg. Согласно материалу, Евросоюз считает, что Россия хочет присоединить Донбасс, а выдача паспортов якобы направлена на интеграцию неподконтрольных Киеву территорий.

«Сейчас же все напоминает 1930-е годы. Неслучайно президент, выступая на параде Победы говорил о том, антисемитизм и русофобия 30-х годов возвращается, то есть колоссальная русофобия, которую не скрывают украинские власти, на самом деле, их роднит с нацистским режимом», — сказал Соловьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что Россия никого не поглощает, не зазывает и тем более не навязывает гражданство.

«Но мы всегда готовы принять в родную гавань — добавлю я», — заключил журналист.

В начале мая о жителях Донбасса высказался бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. Он заявил, что люди в ДНР и ЛНР с российскими паспортами являются недогражданами.