Автор статьи — профессор политологии в Университете Род-Айленда Николай Петро — отмечает, что согласно опросам «Оппозиционная платформа» пользуется большей поддержкой, чем партия Зеленского «Слуга народа», а также «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко.

По мнению Петро, причиной политического краха после всего года, проведенного Зеленским у власти, является «сочетание редкой политической некомпетентности и кажущегося подчинения интересам Запада». Ситуацию он сравнивает с Оранжевой революцией 2004 года, когда к власти пришел поддержанный Западом президент Виктор Ющенко. Спустя четыре года его рейтинг составлял 6%.

Автор отмечает, что политика Зеленского оттолкнула от него русскоговорящих жителей Украины. А «растущее влияние западных советников в украинской политике стало для украинского правительства скорее позором, чем выгодой».