Украину решили наказать за бойкот ПАСЕ

Оппозиционная партия в Раде отправится в ПАСЕ вопреки бойкоту украинской делегации Подробнее

Украина сформировала новую делегацию парламента и сразу объявила, что отказывается участвовать в осенней сессии ПАСЕ в знак протеста против возвращения в организацию России. В Раде отметили при этом, что представители предыдущей делегации сохранят за собой право участвовать в работе Ассамблеи.

Однако секретариат ПАСЕ отправил новой украинской делегации разъяснение, в котором ставит под сомнение полномочия предыдущих участников. Их могут не впустить в зал заседания Ассамблеи.

Нардеп Алексей Гончаренко забил тревогу. Он объяснил, что Украина может лишиться участия в ПАСЕ совсем. По его словам, если 30 сентября старая делегация потеряет свои полномочия, новая рискует не приобрести, сообщил сайт «Утро.ру».

«То есть у Украины не будет никакой делегации в ПАСЕ<...> При таком развитии событий представители Украины не смогут принимать участия в работе не только сессии, но и комитетов ПАСЕ до момента подачи состава новой делегации», — заявил Гончаренко.

Осеняя сессия ПАСЕ пройдет с 30 сентября по 4 октября.