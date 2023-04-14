Мир 14 апреля 2023, 00:28 Украину разозлили рассекреченные документы Пентагона Politico: пессимизм США по контрнаступлению вызвал недовольство среди чиновников Украины piqsels

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Украинских чиновников возмутил пессимизм руководства США в оценке шансов на успех контрнаступления. Соответствующая информация приводилась в слитых в Сеть секретных документах Пентагона, сообщила газета Politico.

«Украинские чиновники вне себя из-за утечки закрытых документов разведки США, у некоторых из них есть гриф „совершенно секретно“», — говорится в статье.

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Источник издания сообщил, что власти Киева остались недовольны не столько оценкой готовности ВСУ или замечаниями о нехватке вооружения, а сколько высказанным США пессимизмом в отношении шансов Украины на захват значительных территорий.

По данным Politico, на фоне заявлений о взаимном доверии между Вашингтоном и Киевом, данные из опубликованных документов стали доказательством роста недоверия со стороны Пентагона и Совета национальной безопасности США к властям Украины.

Ранее издание The Washington Post сообщило, что в разведывательном управлении Министерства обороны США выразили опасения по поводу того, что кризис на Украине увеличит вероятность смены ее руководства. Такие выводы журналисты сделали, ссылаясь на секретные документы Пентагона.