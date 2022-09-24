Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России | 360°

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Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Мир

24 сентября 2022, 19:06

Украину раскритиковали за призыв к ядерному удару по России

Ведущий Fox News Карлсон раскритиковал призыв Украины к ядерному удару по России

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Власти Украины перешли все границы, когда потребовали от США нанесения ядерного удара по России, заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Так он прокомментировал слова советника руководителя офиса украинского президента Михаила Подоляка о том, что Штаты должны атаковать РФ.

Ранее политик призвал США нанести превентивный ядерный удар.

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«То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. <…> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!» — подчеркнул телеведущий.

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Российские военные продолжают выполнение спецоперации. В субботу Минобороны РФ сообщило об уничтожении около 300 иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Их пункт временной дислокации находился в районе села Калиновка.

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Уголовный кодекс страны. В документе появилась статья об ответственности за добровольную сдачу в плен. Совершившим это преступление грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Ядерное оружие

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